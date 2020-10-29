Їм не вдасться позбавити українців безвізу – Стефанішина про рішення КСУ

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала нещодавні суперечливі рішення Конституційного суду.

На її думку, в Україні є особи, які прагнуть зупинити європейську інтеграцію та скасувати безвізовий режим.

– Безвізовому режиму з Європейським союзом бути! Нікому не вдасться позбавити Україну безвізу.

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У зв’язку з останніми подіями президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Він пообіцяв посприяти відновленню роботи системи е-декларування та поверненню антикорупційної реформи.

Скандальне рішення КСУ

Напередодні Конституційний суд скасував роботу Єдиного державного реєстру декларацій.

Крім того, судді визнали неконституційними низку статей закону про запобігання корупції, а також скасували відповідальність за незаконне збагачення.

У ЄС назвали такі рішення підставою для припинення безвізу.

Фото: Ольга Стефанішина