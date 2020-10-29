PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Їм не вдасться позбавити українців безвізу – Стефанішина про рішення КСУ

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина прокоментувала нещодавні суперечливі рішення Конституційного суду.

На її думку, в Україні є особи, які прагнуть зупинити європейську інтеграцію та скасувати безвізовий режим.

– Безвізовому режиму з Європейським союзом бути! Нікому не вдасться позбавити Україну безвізу.

Читайте: Голос ініціює розслідування щодо скасування е-декларацій та вимагає відставки суддів КСУ

У зв’язку з останніми подіями президент України Володимир Зеленський скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Він пообіцяв посприяти відновленню роботи системи е-декларування та поверненню антикорупційної реформи.

Скандальне рішення КСУ

Напередодні Конституційний суд скасував роботу Єдиного державного реєстру декларацій.

Крім того, судді визнали неконституційними низку статей закону про запобігання корупції, а також скасували відповідальність за незаконне збагачення.

У ЄС назвали такі рішення підставою для припинення безвізу.

Фото: Ольга Стефанішина

Джерело: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка