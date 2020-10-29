За рішенням Конституційного суду стоять зовнішні сили – РНБО

Голова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов впевнений, що існує цілий план з підриву основ української державності.

Про це він заявив під час термінового засідання 29 жовтня.

– Конституційний суд України виступає криголамом у досягненнях України на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство, приймаючи персонально мотивоване рішення щодо антикорупційних органів, – сказав Данилов.

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У лютому минулого року КСУ визнав неконституційним закон про незаконне збагачення, у результаті чого були закриті гучні кримінальні справи. А 27 жовтня суд фактично ліквідував е-декларації. Скандальне рішення ухвалили відразу після місцевих виборів.

– Синхронізація цих подій свідчить про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій. Виникає питання: які зовнішні і внутрішні сили диригують цією ситуацією і хто зацікавлений у максимальному ослабленні української влади, – резюмував Данилов.

Ухвала КСУ

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною кримінальну відповідальність за неправдиве декларування – покарання є занадто жорстоким і не відповідає тяжкості злочину.

З 19.00 28 жовтня НАЗК повністю закрило доступ до ЄДРД на виконання рішення суду. Це означає, що громадяни не матимуть доступу до інформації про доходи, видатки і майно тих, хто отримують зарплату за рахунок податків України.