Зеленський чекає пояснень від КСУ щодо ухвалених суперечливих рішень

Президент Володимир Зеленський очікує, що Конституційний суд пояснить причини ухвалення спірних резонансних рішень щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, ніхто не очікував, що Конституційний суд перетвориться на агресивного політичного гравця.

– Ще вчора Володимир Олександрович буквально зажадав від представників суду чітко пояснити, чим вони керувалися під час ухвалення спірних рішень. Чому вони, особливо в частині обов’язкового декларування доходів високопоставленими чиновниками, ставлять нас в двозначне становище на міжнародній арені.

Читайте: Це підстава для призупинення безвізу – реакція ЄС на рішення КСУ

Водночас, Михайло Подоляк зазначив, що у Володимира Зеленського є низка інструментів, які дозволять повернути конфліктну ситуацію в нормальне русло.

Зокрема, до них належать засідання РНБО або скликання спеціального засідання Верховної Ради, під час якого судді повинні пояснити мотиви своїх рішень.

Тим часом Володимир Зеленський вже скликав термінове закрите засідання РНБО. Також відомо, що президент напрацює і подасть до Верховної Ради необхідні законопроекти, які в подальшому запобігатимуть виникненню кризових ситуацій.

Передумовою цих дій стало те, що КСУ скасував відповідальність за незаконне збагачення. Зокрема, стаття передбачала покарання за недостовірне декларування майна чиновниками і суддями.