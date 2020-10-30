Беззаконня КСУ не можна припинити юридично – Веніславський

Беззаконня Конституційного суду України не можна зупинити за допомогою юридичних механізмів чинного українського законодавства. Таку думку озвучив Федір Веніславський – народний депутат України та представник Володимира Зеленського в КС.

Нещодавні рішення КС загрожують національній безпеці України. Аби надалі уникати цього, потрібно вдаватися до політико-правових дій, стверджує Веніславський.

– Дії Конституційного суду можна назвати антиконституційними. Щоб зупинити порушення закону, необхідно вживати політико-правові заходи. Президент і парламент мають об’єднатися для вирішення цієї проблеми.

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За словами нардепа, судді КС самі не припинять роботу, адже майже всі з них діяли в умовах конфлікту інтересів.

– Верховна Рада має ухвалити законопроект, ініційований Зеленським. Так вона виразить думку народу України, який розділяє ті цінності, які суд напередодні “скасував”.

Скандал навколо Конституційного суду

Конституційний суд України ухвалив рішення про скасування електронних декларацій та покарання за незаконе збагачення.

Це стало великою загрозою для національної безпеки України. Президент України Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО.

Після цього він подав законопроект про розпуск КСУ.