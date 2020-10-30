Активісти, які вийшли на акцію протесту під Конституційни суд, висунули вимогу, якщо через 10 хвилин до них не вийдуть представники суду, то вони братимуть будівлю штурмом.

Зараз протестувальники біля будівлі КСУ запалили фаєри і закидали двір суду димовими шашками. Також димові шашки, петарди та інші піротехнічні вироби кидають в будівлю КСУ.

Водночас правозахисник Масі Наєм запевнив, що штурмувати КСУ учасники протесту не будуть. Подібні заклики – це дії провокаторів, які хочуть влаштувати сутички.

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Працівники секретаріату запевнили, що КСУ пішов на такі кроки, щоб привернути увагу нардепів до потреби реформувати судову систему.

Активісти ж відповіли, що цього не достатньо і вони виходитимуть на такі протести, доки суддів, які голосували за скандальне рішення не відсторонять від обов’язків.

Тим часом до будівлі суду стягують ще більше силовиків.

Протести під Конституційним судом

Протести під будівлею Конституційного суду України почалися вранці 30 жовтня. Активісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Зокрема, згідно з рішенням КСУ, була скасована стаття про відповідальність за недостовірне декларування чиновниками майна.

Протестувальники принесли з собою плакати з написами КС – з міжнародним днем ​​унітазу, Корупційний суд України, і валізи, на яких наклеїли написи Еміграція і Ростов.