Держзрада і земля в Криму: ДБР почало розслідування проти Тупицького

Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження щодо голови Конституційного суду Олександра Тупицького про держзраду і незаконне відчуження земельної ділянки в Криму.

– Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненому групою осіб, а також державної зради головою Конституційного суду України, – повідомив виконувач обов’язки директора ДБР Олексій Сухачов.

За попередньою інформацією, голова КСУ Олександр Тупицький у липні 2018 року, у складі групи осіб, самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку.

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Цими діями він визнав повноваження посадових осіб органів РФ, які внесли записи про відчуження української земельної ділянки та її належність до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ.

Це могло загрожувати суверенітету, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Сам же Олександр Тупицький пояснив, що має ділянку в анексованому Криму. Водночас він не вніс її до декларації через те, що не знав, як це зробити.