Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва ослаб на 6 копійок – до 28,57 грн/$.
Євро до української валюти зміцнилася на 5 копійок – до 33,50 грн/€.
Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,35 грн за долар, євро – 33 грн за €.
Читайте: Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени
Курс валют в Україні від НБУ на 30.10:
- $1 – 28,43 грн;
- €1 – 33,29 грн;
Причина послаблення гривні восени
Національний банк озвучив причину послаблення української валюти восени 2020 року.
Ключовою залишається роль імпортерів: фахівці відзначають активізацію попиту на ринку валюти.
В Кабміні вважають, що вартість валюти коливатиметься у межах 27-28 грн.
Джерело: finance.ua