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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар дорожчає: курс валют в обмінних пунктах

Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва ослаб на 6 копійок – до 28,57 грн/$.

Євро до української валюти зміцнилася на 5 копійок – до 33,50 грн/€.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 28,35 грн за долар, євро – 33 грн за €.

Читайте: Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Курс валют в Україні від НБУ на 30.10:

  • $1 – 28,43 грн;
  • €1 – 33,29 грн;

Причина послаблення гривні восени

Національний банк озвучив причину послаблення української валюти восени 2020 року.

Ключовою залишається роль імпортерів: фахівці відзначають активізацію попиту на ринку валюти.

В Кабміні вважають, що вартість валюти коливатиметься у межах 27-28 грн.

Джерело: finance.ua

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