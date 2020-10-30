Курс валют НБУ на 30 жовтня 2020 в Україні

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні, натомість ціна на євро дещо знизилася.

На п’ятницю, 30 жовтня, НБУ встановив курс 28,43грн/1$.

Незначне зниження ціни на євро, згідно з курсом на 30 жовтня, зафіксувалося на 33,29 грн/1€.

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Курс валют в Україні від НБУ на 30.10:

$1 – 28,43 грн;

€1 – 33,29 грн;

1 польський злотий – 7,20 грн;

10 російських рублів – 3,60 грн.

Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Національний банк озвучив причину послаблення української валюти восени 2020 року.

Ключовою залишається роль імпортерів: фахівці відзначають активізацію попиту на ринку валюти.

Водночас дещо інша ситуація на готівковому ринку: в кінці року населення частіше продає валюту, ніж купує.