Голова Конституційного суду не прийде на допит до ДБР

Очільник Конституційного суду України Олександр Тупицький під час прес-конференції повідомив, що не прийде на допит до Державного бюро розслідувань. Повістку йому надіслали у п’ятницю вранці.
– Я не можу там з’явитися. Фактично мене обвинувачують у злочині. Як тоді я можу давати свідчення?
За його словами, вчора його розшукували двоє працівників ДБР. Вони прийшли до його будинку та намагалися дізнатися у консьєржа деталі життя. Запитували, чи є у нього охорона, коли він приїжджає додому та у якому під’їзді проживає.
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– Мене викликають на допит щодо злочинів у системі господарських судів. Я раніше там працював.
Тупицький поділився, що його уже допитували двічі щодо цієї справи. Це стосується подій 2013-2014 років.
Допит Тупицього
Державне бюро розслідувань повідомило про допит голові Конституційного суду. Його перевірятимуть у причетності до певних злочинів.
Йдеться про ухвалення неправомірних рішень на користь зацікавлених осіб.
Фото: КСУ