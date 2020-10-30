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Факти / Україна / Політика

Голова Конституційного суду не прийде на допит до ДБР

Очільник Конституційного суду України Олександр Тупицький під час прес-конференції повідомив, що не прийде на допит до Державного бюро розслідувань. Повістку йому надіслали у п’ятницю вранці.

– Я не можу там з’явитися. Фактично мене обвинувачують у злочині. Як тоді я можу давати свідчення?

За його словами, вчора його розшукували двоє працівників ДБР. Вони прийшли до його будинку та намагалися дізнатися у консьєржа деталі життя. Запитували, чи є у нього охорона, коли він приїжджає додому та у якому під’їзді проживає.

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– Мене викликають на допит щодо злочинів у системі господарських судів. Я раніше там працював.

Тупицький поділився, що його уже допитували двічі щодо цієї справи. Це стосується подій 2013-2014 років.

Допит Тупицього

Державне бюро розслідувань повідомило про допит голові Конституційного суду. Його перевірятимуть у причетності до певних злочинів.

Йдеться про ухвалення неправомірних рішень на користь зацікавлених осіб.

Фото: КСУ

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