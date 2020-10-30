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Факти / Україна / Суспільство

Люди потроху розходяться: під Конституційним судом закінчилась акція протесту

Під Конституційним судом України закінчилась акція протесту Відправимо суддів-зрадників в Ростов проти рішення суду про скасування частини норм антикорупційного законодавства.

Її учасники потроху розходяться. Перед цим вони ще закидали внутрішній двір суду піротехнікою і димовими шашками.

До протестувальників таки вийшов заступник начальника секретаріату Конституційного суду Валерій Альошин. Він заявив, що 30 жовтня відбудеться прес-конференція, під час якої більш докладно пояснять рішення суду.

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Учасники акції протесту озвучили Валерію Альошину свої вимоги, серед яких – відставка глави Конституційного суду Олександра Тупицького.

Протести під Конституційним судом почалися вранці 30 жовтня. Протестувальники палили фаєри і кидали у двір суду димові шашки.

Також димові шашки, петарди та інші піротехнічні вироби летіли в будівлю суду.

Працівники секретаріату, які виходили до людей, запевняли, що КСУ пішов на такі кроки, щоб привернути увагу нардепів до потреби реформувати судову систему.

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