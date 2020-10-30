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Факти / Україна / Суспільство

Мобільні госпіталі для хворих на Covid-19 у Києві: де розмістять і на скільки ліжок

Через брак місць для хворих на коронавірус у лікарнях Києва у місті можуть розгорнути тимчасові госпіталі у районі Палацу спорту або Виставкового центру.

Про це під час брифінгу МОЗ 30 жовтня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Ми отримали інформацію від влади Києва про те, де вони збираються розміщувати у разі потреби тимчасові мобільні госпіталі. Це може бути або Виставковий центр, або Палац спорту, – повідомив Максим Степанов.

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Для реалізації цих проектів необхідно 245 млн грн. Водночас у тимчасових мобільних госпіталях можливо буде розмістити 500 додаткових ліжок для хворих на коронавірус. Для забезпечення їхньої роботи необхідно 1,2 тис. медпрацівників.

Коронавірус в Україні

30 жовтня в Україні зафіксували новий антирекорд добового приросту хворих на коронавірус.

За добу – 8 312 нових випадки. За весь час пандемії вірус підтвердили у 378 729 українців.

Детальну статистику коронавірусу в Україні дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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