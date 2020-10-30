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Факти / Україна / Політика

Ми втратимо підтримку: Кулеба про можливі наслідки рішення КСУ

Безвізовий режим з Європейським Союзом 29 жовтня захистили президент, РНБО та уряд – рішуче вживши заходів, які показали партнерам, що рішення КСУ знайде спротив у влади.

Про це у студії Савіка Шустера заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

– Станом на зараз, безвіз захищений, але якщо не буде знайдено системне рішення, то постраждає не тільки безвіз.

Ми втратимо підтримку країн, з якими у нас найбільша торгівля, і які найбільше підтримують нас у реформуванні та боротьбі з російською агресією, – наголосив дипломат.

Чиновник додав, що ухвалені президентом рішення є тимчасовими, тому не варто критикувати його дії.

Читайте: Ситуація з КСУ: що не так із законопроектом Зеленського і які правові шляхи вирішення

Законопроект Зеленського

Вранці 30 жовтня почалися протести під будівлею Конституційного суду УкраїниАктивісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Найбільший резонанс викликала стаття про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.

Заради врегулювання ситуації, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ.

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