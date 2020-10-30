Навальний боїться повторного отруєння після повернення у Росію

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що готується повернутися в Росію. Однак там його знову можуть отруїти.

29 жовтня він вперше після отруєння бойовою отрутою групи Новачок опозиціонер з’явився на YouTube-каналі Навальний Live.

Російський опозиційний політик під’єднався до ефіру з Німеччини, де проходить лікування.

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– Моє завдання – якнайшвидше відновитися і повернутися в Росію. Але при цьому відновитися, тому що я повинен приїхати в такому стані, щоб, якщо мене отруять вдруге, у мене був хоча б якийсь шанс. Тому що прямо зараз я б напевно не витягнув, – розповів Навальний.

Лікарі, як і раніше не дають прогнозів про терміни його повного відновлення.

Отруєння Навального

Олексію Навальному стало зле під час польоту 20 серпня, після чого він впав у кому і через деякий час був доставлений на лікування до Берліна.

Німецька влада заявила, що у зразках крові опозиціонера були знайдені сліди нервово-паралітичного агента Новачок.

Демократичні країни світу відреагували на отруєння Навального заявами. Обговорюють запровадження санкцій.

Джерело: Навальний Live