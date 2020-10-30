Станом на ранок 30 жовтня в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусу, за добу підтвердили ще 8 312 хворих.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 155 026 пацієнтам, за добу – 3 394 особам.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 7 041 хворий, за добу їхня кількість збільшилась ще на 173 людини.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах:

Вінницька обл. — 10115 (+216)

Волинська обл. — 13326 (+237)

Дніпропетровська обл. — 14655 (+354)

Донецька обл. — 9643 (+466)

Житомирська обл. — 13866 (+348)

Закарпатська обл. — 14158 (+316)

Запорізька обл. — 9567 (+356)

Івано-Франківська обл. — 19981 (+385)

Кіровоградська обл. — 2398 (+90)

м. Київ — 36768 (+741)

Київська обл. — 16119 (+339)

Львівська обл. — 29314 (+425)

Луганська обл. — 3575 (+93)

Миколаївська обл. — 7574 (+124)

Одеська обл. — 24116 (+493)

Полтавська обл. — 9220 (+290)

Рівненська обл. — 18857 (+339)

Сумська обл. — 11508 (+270)

Тернопільська обл. — 20411 (+300)

Харківська обл. — 35675 (+659 )

) Херсонська обл. — 3800 (+184)

Хмельницька обл. — 15227 (+521)

Чернівецька обл. — 21273 (+367)

Черкаська обл. — 8952 (+217)

Чернігівська обл. — 8631 (+182)

Коронавірус 29 жовтня

Для порівняння, 29 жовтня в Україні зафіксували 370 417 випадків інфікування коронавірусом. За добу медики підтвердили ще 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19.

Найбільше випадків виявили у Києві та Харківській області.