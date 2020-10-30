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Факти / Інфографіка

Одразу два антирекорди: в Україні за добу виявили 8 312 хворих на Covid-19

Станом на ранок 30 жовтня в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусу, за добу підтвердили ще 8 312 хворих.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 155 026 пацієнтам, за добу – 3 394 особам.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 7 041 хворий, за добу їхня кількість збільшилась ще на 173 людини.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Приріст у регіонах: 

  • Вінницька обл. — 10115 (+216)
  • Волинська обл. — 13326 (+237)
  • Дніпропетровська обл. — 14655 (+354)
  • Донецька обл. — 9643 (+466)
  • Житомирська обл. — 13866 (+348)
  • Закарпатська обл. — 14158 (+316)
  • Запорізька обл. — 9567 (+356)
  • Івано-Франківська обл. — 19981 (+385)
  • Кіровоградська обл. — 2398 (+90)
  • м. Київ — 36768 (+741)
  • Київська обл. — 16119 (+339)
  • Львівська обл. — 29314 (+425)
  • Луганська обл. — 3575 (+93)
  • Миколаївська обл. — 7574 (+124)
  • Одеська обл. — 24116 (+493)
  • Полтавська обл. — 9220 (+290)
  • Рівненська обл. — 18857 (+339)
  • Сумська обл. — 11508 (+270)
  • Тернопільська обл. — 20411 (+300)
  • Харківська обл. — 35675 (+659)
  • Херсонська обл. — 3800 (+184)
  • Хмельницька обл. — 15227 (+521)
  • Чернівецька обл. — 21273 (+367)
  • Черкаська обл. — 8952 (+217)
  • Чернігівська обл. — 8631 (+182)

статистика коронавірусу в україні

Коронавірус 29 жовтня

Для порівняння, 29 жовтня в Україні зафіксували 370 417 випадків інфікування коронавірусом. За добу медики підтвердили ще 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19.

Найбільше випадків виявили у Києві та Харківській області.

Фото: Dreamstime

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