Станом на ранок 30 жовтня в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусу, за добу підтвердили ще 8 312 хворих.
Загалом повністю подолати хворобу вдалося 155 026 пацієнтам, за добу – 3 394 особам.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 7 041 хворий, за добу їхня кількість збільшилась ще на 173 людини.
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Приріст у регіонах:
- Вінницька обл. — 10115 (+216)
- Волинська обл. — 13326 (+237)
- Дніпропетровська обл. — 14655 (+354)
- Донецька обл. — 9643 (+466)
- Житомирська обл. — 13866 (+348)
- Закарпатська обл. — 14158 (+316)
- Запорізька обл. — 9567 (+356)
- Івано-Франківська обл. — 19981 (+385)
- Кіровоградська обл. — 2398 (+90)
- м. Київ — 36768 (+741)
- Київська обл. — 16119 (+339)
- Львівська обл. — 29314 (+425)
- Луганська обл. — 3575 (+93)
- Миколаївська обл. — 7574 (+124)
- Одеська обл. — 24116 (+493)
- Полтавська обл. — 9220 (+290)
- Рівненська обл. — 18857 (+339)
- Сумська обл. — 11508 (+270)
- Тернопільська обл. — 20411 (+300)
- Харківська обл. — 35675 (+659)
- Херсонська обл. — 3800 (+184)
- Хмельницька обл. — 15227 (+521)
- Чернівецька обл. — 21273 (+367)
- Черкаська обл. — 8952 (+217)
- Чернігівська обл. — 8631 (+182)
Коронавірус 29 жовтня
Для порівняння, 29 жовтня в Україні зафіксували 370 417 випадків інфікування коронавірусом. За добу медики підтвердили ще 7 342 позитивні ПЛР-тести на Covid-19.
Найбільше випадків виявили у Києві та Харківській області.