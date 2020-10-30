Переводити всі школи на дистанційне навчання Київ не буде. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

– Переводити всі школи на дистанційне навчання місто не збирається. Наше основне завдання – зробити все для безпеки навчального процесу, – зазначив Кличко.

Загалом до навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантин зачинені 8 шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 436 класів у 133 школах столиці через захворювання педагогів і учнів.

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Окрім цього мер Києва наголосив, що фахівці ВООЗ зазначають, що закриття шкіл не впливає кардинально на боротьбу з розповсюдженням вірусу.

Готовність України до дистанційного навчання

За словами тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Україна на сьогодні відносно готова до дистанційної форми освіти.

Він звернув увагу на те, що наразі всі освітні заклади намагаються пристосуватися до умов пандемії.