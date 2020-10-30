Проблема аукціонів та Фонду держмайна – чому в Україні сповільнена приватизація

В Україні існує понад три тис. державних підприємств. Процеси приватизації проходять досить повільно з низки причин.

По-перше неефективність проведення аукціонів, по-друге, небажання Фонду державного майна здійснювати такі операції.

Обговорення таких важливих економічних питань пройшло під час зустрічі Механізми досягнення ефективності державних підприємств. Захід організував Інститут демократії та розвитку PolitA. У ньому взяли участь народні депутати, фахівці галузі та зацікавлені сторони.

Політичний експерт Валентин Якушик навів приклад аеропорту Бориспіль. Майно підприємства входить у розпорядження Фонду державного майна. Наслідки цього – затягування оренди та сповільнення конкуренції.

– Нам потрібно створити певну концепцію управління та приватизації держмайна.

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Нардеп з фракції За майбутнє Анна Скороход вважає, що держкомпанії, які займаються безпекою країни, не можуть бути приватизованими.

– Вся приватизація в Україні від початку 90-х років відбувалась не в інтересах українського суспільства, – народний депутат від фракції Наш край Сергій Шахов.

Призупинення приватизації

У зв’язку з пандемією Covid-19 уряд вирішив призупинити велику приватизацію в Україні. Наразі проведення аукціонів з продажу об’єктів на паузі.

У планах Фонду держмайна на цей рік було реалізувати 500 компаній.