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Факти / Україна / Політика

Розгромна перемога у першому турі: хто став мером Тернополя

Територіальна виборча комісія оголосила результати місцевих виборів у Тернополі. З розгромною перемогою у першому турі переміг чинний мер міста та представник ВО Свобода Сергій Надал.

Чиновник уже втретє очолить Тернопіль, оскільки набрав 74,59% голосів.

Загалом за посаду міського голови Тернополя боролися 10 кандидатів. Друге місце посів представник Сили людей Іван Сороколіт – 5,9%, а третє – висуванець від ВО Батьківщина Леонід Бицюра 4,9%.

Місцеві вибори 2020: хто став мером Тернополя

До складу Тернопільської міськради увійшли 42 депутати з шістьох партій:

  • 18 депутатів пройшли від ВО Свобода;
  • 9 депутатів – від партії Європейська солідарність;
  • 5 депутатів – від Тернопільської обласної організації Порядок. Відповідальність. Справедливість;
  • 4 депутати – від політпартії Сила Людей;
  • 3 депутати – від партії За майбутнє;
  • 3 депутати – від Слуги Народу.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Місцеві вибори у Львові

У другий тур мерських виборів у Львові виходять міський глава Андрій Садовий від Самопомочі і народний депутат від Європейської солідарності Олег Синютка.

За Андрія Садового проголосувало 90 812 виборців (39,96%), а Олега Синютку підтримали 70 504 виборця (31,03%).

Фото: Сергій Надал

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