В Одеській області будуть повторні вибори сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді.

Одеський окружний адмінсуд скасував рішення територіальної виборчої комісії щодо оголошення результатів у цій громаді, повідомила голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

За її словами, ТВК, не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – новини

– Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні, – написала вона у соцмережі.