PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Суд в Одесі скасув рішення ТВК про результати виборів в одній із громад

В Одеській області будуть повторні вибори сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді.

Одеський окружний адмінсуд скасував рішення територіальної виборчої комісії щодо оголошення результатів у цій громаді, повідомила голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.

За її словами, ТВК, не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу.

Читайте: Місцеві вибори 2020 – новини 

– Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні, – написала вона у соцмережі.

 

Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК щодо оголошення результатів виборів сільського голови в…

Опубликовано Aivazovska Olga Пятница, 30 октября 2020 г.

Вибори у Львівській області

У Львівській області через грубі помилки на 10 дільницях перераховують голоси.

Порушення зафіксували у Бібрському міськвиборчкомі та Славському селищному виборчкомі.

Більше новин про результати місцевих виборів 2020 читайте на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка