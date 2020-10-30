В Одеській області будуть повторні вибори сільського голови в Кароліно-Бугазькій громаді.
Одеський окружний адмінсуд скасував рішення територіальної виборчої комісії щодо оголошення результатів у цій громаді, повідомила голова правління громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська.
За її словами, ТВК, не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу.
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– Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні, – написала вона у соцмережі.
Щойно Одеський окружний адмінсуд скасував рішення ТВК щодо оголошення результатів виборів сільського голови в…
Опубликовано Aivazovska Olga Пятница, 30 октября 2020 г.
Вибори у Львівській області
У Львівській області через грубі помилки на 10 дільницях перераховують голоси.
Порушення зафіксували у Бібрському міськвиборчкомі та Славському селищному виборчкомі.
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