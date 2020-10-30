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Факти / Україна / Політика

Суддя КСУ Сліденко йде у відставку

Один з суддів Конституційного суду України Ігор Сліденко йде у відставку. Причиною такого рішення став тиск з боку президента України Володимира Зеленського. Про це Сліденко повідомив під час брифінгу.

– В Офісі президента мені сказали, що я поводжуся неправильно і через це матиму неприємності.

Також представник КСУ заявив, що його репутацію в Україні знищили. Він не хоче більше тут залишатися.

– На мене почали систематично тиснути, коли Зеленський прийшов до влади.

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Відставка судів КСУ

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект щодо звільнення  усіх суддів Конституційного суду України.

Водночас очільник КСУ Олександр Тупицький заявив, що не збирається йти у відставку. Також він запропонував Зеленському зустрітися та обговорити ситуацію.

Фото: КСУ

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