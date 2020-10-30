Голова Конституційного суду Олександр Тупицький підтвердив, що має ділянку в анексованому Криму. Водночас він не вніс її до декларації через те, що не знав, як це зробити.

Про це він заявив під час брифінгу 30 жовтня.

– Чого я не вніс у реєстр? Я до цього часу не знаю, як це зробити, – повідомив Олександр Тупицький.

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За його словами, аби внести цю ділянку, йому необхідні були документи, а у нього не було жодного підтвердження права власності.

Глава КСУ має будинок в Криму, після анексії території питанням займалися юристи. Щоб не допустити знесення будинку, вони вирішили оформити угоду про купівлю ділянки землі. Сам же Тупицький, за його словами, не може в’їхати до Криму через кримінальну справу проти нього з боку правоохоронців РФ.

Скандал із декларуванням землі в Криму

Під час журналістського розслідування ЗМІ з’ясували, що Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у Криму, але не вказав цього у декларації.

До окупації території Тупицький володів землею у селищі Кореїз, що неподалік Ялти, там він має маєток.

У 2018 році він докупив ще одну ділянку площею 126 кв. м. Детальніше про скандал з землею в Криму голови КСУ читайте на Фактах ICTV.

Фото: КСУ