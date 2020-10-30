Команда Слуги народу в Київській міській раді буде продуктивно працювати на благо жителів столиці та сфокусується на контролі діяльності місцевої влади.

Про це під час брифінгу заявив глава Київської міської організації політсили нардеп Микола Тищенко.

За його словами, фракція Слуги народу в парламенті, і партія президента загалом будуть допомагати київській владі, якщо вона працюватиме на благо киян.

— Партія Слуга народу і фракція у Верховній Раді готові співпрацювати з місцевою владою в Києві, якщо вона буде працювати в інтересах киян, — підкреслив Тищенко.

За словами нардепа, команда Слуги народу представить своїх фахівців для роботи в керівних органах Київської міської ради.

— Ми зібрали доручення виборців і вже готуємо перші проекти рішень для нової Київради. Кияни з першого дня повинні відчути, що ми виконуємо всі наші передвиборчі обіцянки, і цей меседж я адресую нашій команді, — підсумував Тищенко.

Читайте: Слуга народу хоче закріпити всеукраїнське опитування на постійні основі

Слуга народу лідирує на виборах до обласних і районних рад

Партія Слуга народу за підсумками місцевих виборів здобуває найбільше місць в обласних і районних радах. Паралельний підрахунок голосів засвідчив ще й перемогу представника Слуги народу на виборах до Верховної Ради у 208 окрузі (Чернігівська область).