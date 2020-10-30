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Факти / Україна / Суспільство

У Чернівецькій області школи переходять на дистанційне навчання

У школах Чернівецької області з 2 листопада навчання продовжитися дистанційно. Відповідне рішення ухвалили через віднесення регіону до червоної зони карантинних обмежень.

Про це повідомила заступник директора департаменту Чернівецької облдержадміністрації Надія Періус.

– Якщо ми говоримо про червону карантинну зону – це буде виключно дистанційна форма навчання. Якщо ми говоримо про помаранчеву карантинну зону, то тут у нас є вибір – це може бути змішана форма навчання або ж очна, – сказала вона.

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Періус додала, що у помаранчевій зоні на дистанційну форму навчання перейдуть ті заклади, де виявлений коронавірус серед учнів чи вчителів.

Готовність України до дистанційного навчання

За словами тимчасового виконувача обов’язків міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, Україна на сьогодні відносно готова до дистанційної форми освіти.

Він звернув увагу на те, що наразі всі освітні заклади намагаються пристосуватися до умов пандемії.

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