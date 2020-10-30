Україна має ввести такі ж карантинні обмеження проти поширення коронавірусу, як і на початку травня цього року. Так вважає керівник центру економіки охорони здоров’я KSE Павло Ковтонюк.

На онлайн-брифінгу він заявив, що потрібно стримувати пандемію та зробити все, аби система охорони здоров’я витримала наплив хворих.

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