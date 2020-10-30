Україна має ввести такі ж карантинні обмеження проти поширення коронавірусу, як і на початку травня цього року. Так вважає керівник центру економіки охорони здоров’я KSE Павло Ковтонюк.
На онлайн-брифінгу він заявив, що потрібно стримувати пандемію та зробити все, аби система охорони здоров’я витримала наплив хворих.
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Ковтонюк стверджує, влада повинна ввести жорсткіші карантинні заходи за обмеження, які є наразі. Також він відзвачив збільшення завантаженості лікарень. Нині кожен четвертий медзаклад переповнений хворими на коронавірус.
– Минулого тижня було 85 медустанов, цього тижня – 117. Зона критичного навантаження означає, що в будь-який момент ця лікарня просто перестане приймати нових пацієнтів, – сказав керівник.
Керівник ключових проектів KSE Юрій Ганіченко додав, що на кінець року KSE прогнозує збільшення смертності від Covid-19 до 20 тис. осіб. Пікове навантаження вони очікують в листопаді.
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До червоної зони увійшла низка міст: Суми, Івано-Франківськ, Житомир, Полтава, Чернівці.
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