Укрзалізниця знижує тарифи на квитки 1-го класу потягів Інтерсіті+ ще на 15%. Нова ціна починає діяти з листопада.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він нагадав, що ще в серпні компанія розпочала програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+, знизивши вартість квитків 1-го класу потягів Інтерсіті+ для тих, хто завчасно планує поїздки.

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Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, вартість менша до 40%, та на 10%, якщо купуєте квиток за 24-15 діб.

Зміна цін на квитки

Очільник філії Укрзалізниці Пасажирська компанія Олександр Перцовський запевнив, що Укрзалізниця не змінюватиме ціни на квитки до квітня 2021 року.

Найближчим часом Укрзалізниця запровадить новий механізм купівлі проїзних документів. Що раніше пасажири бронюватимуть квиток, то дешевше він буде коштувати.