Від початку карантину в Києві оренда житла зросла до 26%

У Києві зросли ціни на довгострокову оренду житла. Наразі однокімнатна квартира у столиці здається за ціною двокімнатної або трикімнатної у Львові чи Одесі.

Про це свідчать результати дослідження OLX Нерухомість. Від початку адаптивного карантину в Україні вартість квартир у Києві зросла до 26%. Водночас збільшилася і кількість пропозицій.

Найдорожчими районами для оренди виявились Печерський, Голосіївський та Шевченківський.

Вартість однокімнатних апартаментів – від 7 до 17 тис. грн. Двокімнтатних – 8-28,1 тис. грн, а розкіш у три кімнати обійдеться від 10 до 49,4 тис. грн.

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В Одесі подібна ситуація. Ціни не знизились, а навпаки – у деяких районах зросли на 10-17%. Квартири з одною кімнатою коштують 7-8,5 тис. грн, з двома – від 6 до 10,5 тис. грн. Три кімнати – від 8,6 до 16,4 тис. грн.

Тільки у Львові ситуація змінилася на краще. За останні три місяці власники квартир знизили ціни на 4-7%. Водночас за однокімнатні апартаменти просять 6-7,5 тис. грн, двокімнатні 7-9 тис. грн, а трикімнатні – 9-12 тис. грн.

Вкінці вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо житла для дітей-сиріт. Відповідно до нього, діти, позбавлені батьківського піклування зможуть отримати власне житло без черги.

Для цього вони мають досягнути віку 23 роки.