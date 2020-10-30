Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
В Івано-Франківській міській територіальній виборчій комісії вже опрацювали приблизно 70 протоколів із 125. Деякі відправили на уточнення. Голоси з двох дільниць перерахують.
У Херсонській області на деяких дільницях перераховують голоси через скарги кандидатів та невідповідне вимогам законодавства оформлення протоколів.
У протоколах, які надала ТВК, є виправлення, а деякі зазначені числа неможливо розрізнити.
Кандидат на посаду міського голови Нікополя від Слуги Народу Руслан Олійник виходить у другий тур виборів. У першому його підтримали 18,47% виборців.
Кандидат від партії Слуга Народу на посаду мера Ужгорода Віктор Щадей проходить у другий тур із 19,1% голосів.
Найбільше голосів – 30,1% – на виборах до Харківської облради набирає Блок Кернеса – Успішний Харків.
Далі йдуть Опозиційна платформа – За життя – 24,1%, Блок Світличної Разом! – 16,5%, Слуга народу – 15,0%.
Київська територіальна виборча комісія в ніч на 29 жовтня почала приймати оригінали протоколів голосування на місцевих виборах.
– Сьогодні о 02.00 ми прийняли перший протокол територіальної виборчої комісії. Це Печерськ, – повідомила голова комісії Валентина Королькова.
За її словами, Київська міська територіальна виборча комісія працює в режимі безперервного засідання і сьогодні продовжить приймати протоколи.
У Миколаєві представники 16 дільниць перераховують голоси.
Причиною повернення звітної документації стало її неправильне пакування, звітують спостерігачі.
Через це місцева територіальна виборча комісія ухвалила рішення про необхідність повернення документації та повторного перерахунку голосів.
У Закарпатській області Ужгородська, Мукачівська та Хустська міські територіальні виборчі комісії перераховують голоси на дільницях.
Зокрема, Мукачівська міська ТВК перераховує голоси на 11 дільницях, Хустська – на дев’яти, Ужгородська на – двох.
Партія Голос вимагає визнати результати виборів у Васильковінедійсними. Вони незадоволені великою кількістю підозр у фальсифікації підрахунку голосів.
За останніми даними, протоколи 12 дільничних виборчих комісій відправлені на повний перерахунок, а процес встановлення результатів затягується.
Станом на 28 жовтня понад 28,9 тис. дільничних виборчих комісій, що становить 99,4% від загальної кількості утворених ДВК, завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи та передали всю виборчу документацію до відповідних територіальних виборчих комісій.
Цей процес повністю завершено у 10 регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та місті Києві.
У Кропивницькому повторно підраховуватимуть голоси на двох дільницях. Про це повідомляють спостерігачі Опори. Члени міської територіальної виборчої комісії планують провести підрахунок 28 і 29 жовтня.