21:49 -

Кандидат на посаду міського голови Нікополя від Слуги Народу Руслан Олійник виходить у другий тур виборів. У першому його підтримали 18,47% виборців.

Кандидат від партії Слуга Народу на посаду мера Ужгорода Віктор Щадей проходить у другий тур із 19,1% голосів.