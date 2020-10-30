Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 30 жовтня 2020

Станом на ранок 30 жовтня в Україні зафіксовано 378 729 випадків коронавірусу, за добу підтвердили ще 8 312 хворих.

Загалом повністю подолати хворобу вдалося 155 026 пацієнтам, за добу – 3 394 особам.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 7 041 хворий, за добу їхня кількість збільшилась ще на 173 людини.

Попри це Київ не буде переводити всі школи на дистанційне навчання. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

– Переводити всі школи на дистанційне навчання місто не збирається. Наше основне завдання – зробити все для безпеки навчального процесу, – зазначив Кличко.

Загалом до навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантин зачинені 8 шкіл. На дистанційному навчанні перебувають 436 класів у 133 школах столиці через захворювання педагогів і учнів.

Лідери країн Євросоюзу провели екстрену відеоконференцію щодо пандемії коронавірусу, під час якої вирішили створити єдину стратегію з тестування, відстеження контактів і вакцинації.

Причиною такого рішення стало те, що у країнах ЄС системи тестування і відстеження переміщень громадян досі не узгоджені між собою.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що комісія вже виділила €220 млн на програму з безпечного транспортування пацієнтів з Covid-19 між лікарнями країн ЄС, однак все ще необхідно налагодити канал обміну інформацією.

Карантин у Європі

Через стрімке поширення коронавірусу, європейські країни протягом жовтня почали посилювати протиепідемічні заходи.

Обмеження запровадили в Іспанії, Італії, Німеччині, Франції, Болгарії, Словаччині, Чехії, Польщі, Швейцарії.

Детальніше про запровадження карантину у Європі читайте на Фактах ICTV.