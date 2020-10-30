Застосування РРО – світова цивілізована практика – експерт

Політичний консультант Юлія Пілецька, коментуючи законодавчі ініціативи стосовно звуження застосування касових апаратів, заявила, що застосування РРО є світовою цивілізованою практикою. Про це вона написала у своє блозі на одному із інформаційних видань.

За словами Пілецької, декілька народних депутатів пропонують відновити практику, коли частині ФОПів дозволено не користуватись касовими апаратами та не видавати фіскальні чеки покупцям більшості товарів, зокрема й лікарських засобів. Серед останніх таких законопроектів – №3853-1 і №3853-2.

Експертка зазначила, що ці два документи можуть знову в історії незалежної України створити прецедент, коли велика частина ринку заховається у тінь.

Вона пояснює, що парламентарі пропонують також внести зміни до закону 129-ІХ та вилучити з нього усі положення щодо фіскалізації певних ризикових груп товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Резюмувала свої слова тим, що за офіційною інформацією ДПС – і самі українські ФОПи не мають нічого проти прозорості у своїй роботі. Так, станом на 1 жовтня цього року, згідно з базами даних, в Україні зареєстровано 312,5 тис. РРО.

І це на 17 тис., або на 5% більше, ніж на 1 жовтня минулого року. Тож, якщо стали на правильний шлях, варто прямувати ним й надалі.

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Разом з цим, 29 жовтня відбувся брифінг ГС Аптечна професійна асоціація України, де директор асоціації Володимир Руденко заявив, що невідомо до яких наслідків призведе нівелювання законопроектів №128-IX та №129-IX.

— Навіть часткова відміна фіскалізації для аптечної галузі призведе до того, що людям під двері кур’єри масово привозитимуть ліки сумнівної якості. А це — пряма загроза людському життю. І знайти винного без наявності чека, в разі якоїсь біди, буде практично неможливо, — додав Руденко.

Костянтин Холявчук додав, що у разі ухвалення законопроектів збільшується ризик, що пацієнти отримуватимуть товар гіршої якості та не зможуть потім довести свою правоту, оскільки не отримуватимуть фіскального чека. За його словами, найбільше у цій ситуації варто опікуватись правами споживачів.

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