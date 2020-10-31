В Україні станом на ранок 31 жовтня на коронавірус захворіли ще 8 752 людини, від початку пандемії вже 387 481.
Загалом повністю подолати хворобу вдалося 158 928 пацієнтам, за добу – 3 902 хворим.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 7 196 людей, за добу їхня кількість збільшилась ще на 155 хворих.
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Найбільшу кількість хворих за добу зафіксували у Києві (781), Донецькій (749) та Харківській (622) областях.
Поширення коронавірусу в регіонах:
- Вінницька обл. — 10 342 (+227)
- Волинська обл. — 13 554 (+228)
- Дніпропетровська обл. — 15 071 (+416)
- Донецька обл. — 10 392 (+749)
- Житомирська обл. — 14 257 (+391)
- Закарпатська обл. — 14 470 (+312)
- Запорізька обл. — 9 909 (+342)
- Івано-Франківська обл. — 20 392 (+411)
- Кіровоградська облє — 2 514 (+116)
- Київ — 37 549 (+781)
- Київська обл. — 16 464 (+345)
- Львівська обл. — 29 828 (+514)
- Луганська обл. — 3 635 (+60)
- Миколаївська обл. — 7 782 (+208)
- Одеська обл. — 24 623 (+507)
- Полтавська обл. — 9 563 (+343)
- Рівненська обл. — 19 158 (+301)
- Сумська обл. — 11 750 (+242)
- Тернопільська обл. — 20 669 (+258)
- Харківська обл. — 36 297 (+622)
- Херсонська обл. — 3 960 (+160)
- Хмельницька обл. — 15 724 (+497)
- Чернівецька обл. — 21 658 (+385)
- Черкаська обл. — 9 157 (+205)
- Чернігівська обл. — 8 763 (+132)
Коронавірус 30 жовтня
Для порівняння, 30 жовтня на коронавірус в Україні за добу захворіли 8 312 людей, що стало черговим антирекордом. Загальна кількість інфікованих становила 378 729.
Від Covid-19 30 жовтня померли 173 людини, одужали за добу 3 394 пацієнти.
Найбільше випадків виявили у Києві, Харківській та Хмельницькій областях.