ДТП на Хрещатику: підозрюваному Назаренку обрали запобіжний захід

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП на Хрещатику Юрій Назаренко проведе під цілодобовим домашнім арештом 60 днів – до 30 грудня.

Такий запобіжний захід ухвалив Шевченківський районний суд Києва 31 жовтня.

Адвокат підозрюваного Юрій Мартиненко додав, що сторона захисту цілком задоволена рішенням суду.

Він також повідомив, що Назаренко обіцяє матеріальну допомогу усім потерпілим, “незалежно від того, визнають його винним чи ні”.

Зазначимо, що затриманого доправили до зали суду на медичній каталці.

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Жертви і постраждалі в ДТП на Хрещатику

30 жовтня близько 16.00 на Хрещатику в Києві сталася ДТП, внаслідок якої дві людини загинули і ще декілька отримали травми.

Водій іномарки не впорався із керуванням і в’їхав у зупинку громадського транспорту, де були люди.

Дві жінки 1941 і 1990 року народження, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці.

Також в аварії постраждала родина з п’ятимісячним немовлям.