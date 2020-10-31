ДТП на Хрещатику: підозрюваний Назаренко розповів про провал у пам’яті

Підозрюваний у справі про ДТП на Хрещатику Юрій Назаренко розповів, що їхав із лікарні після огляду, коли йому зненацька стало зле.

Перед тим, як сісти за кермо, він почувався добре, запевняє чоловік, який нещодавно переніс інсульт.

– Я їхав від кардіоцентру, я проїхав до повороту на Хрещатик ㅡ це все, що я пам’ятаю. Оговтався, коли хтось мене бив в обличчя, не пам’ятаю, що там було…. Я нічого не розумів, ㅡ розповів водій у суді під час обрання йому запобіжного заходу.

У Назаренка був інсульт

Лікар підозрюваного розповів у суді, що Назаренко переніс операцію через інсульт 19 жовтня, а 26 жовтня, після реабілітаційного періоду, його виписали.

30 жовтня він повторно приїхав на огляд, після якого вчинив смертельну ДТП на Хрещатику.

Медики не забороняли Назаренку керувати транспортним засобом, додав лікар.

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Назаренку обрали запобіжний захід

31 жовтня Шевченківський районний суд Києва постановив, що Назаренко проведе під цілодобовим домашнім арештом 60 днів – до 30 грудня.

Як відомо, він став винуватцем ДТП, внаслідок якої загинули дві людини, а також постраждала родина з п’ятимісячним немовлям.