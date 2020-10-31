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Факти / Україна / Суспільство

Новий антирекорд: у Києві за добу виявили 781 новий випадок Covid-19 (Оновлюється)

Станом на 31 жовтня у Києві зафіксували 781 новий випадок коронавірусу.

Загалом у столиці 37 549 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 766 людей, за добу – 23 українці. Усього коронавірус подолали 12 862 мешканці Києва, за добу – 223 особи.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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