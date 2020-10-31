Станом на 31 жовтня у Києві зафіксували 781 новий випадок коронавірусу.

Загалом у столиці 37 549 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 766 людей, за добу – 23 українці. Усього коронавірус подолали 12 862 мешканці Києва, за добу – 223 особи.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: