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Факти / Україна

Не більше 50 км/год: у Києві з листопада запрацює обмеження швидкості

Від 1 листопада у Києві починає діяти сезонне обмеження швидкості, яке знизить ліміт із 80 до 50 км/год.

Новий швидкісний режим у Києві працюватиме до 1 квітня.

Зниження допустимої швидкості під час руху на столичних шосе дозволить зменшити ризики виникнення аварій на мокрій дорозі.

Список доріг, на які повертається обмеження швидкості в 50 км/год:

  • просп. Шухевича (Ватутіна) (від Північного моста до вул. Оноре де Бальзака);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Наддніпрянське шосе;
  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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Зміни на дорогах із листопада

В Україні з 1 листопада на дорогах почнуть посилювати заходи безпеки: крім лежачих поліцейських, почнуть обладнувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.

Новими засобами заспокоєння руху шляхи будуть обладнуватися під час ремонту або модернізації, а також під час будівництва та реконструкції.

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