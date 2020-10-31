Не більше 50 км/год: у Києві з листопада запрацює обмеження швидкості

Від 1 листопада у Києві починає діяти сезонне обмеження швидкості, яке знизить ліміт із 80 до 50 км/год.

Новий швидкісний режим у Києві працюватиме до 1 квітня.

Зниження допустимої швидкості під час руху на столичних шосе дозволить зменшити ризики виникнення аварій на мокрій дорозі.

Список доріг, на які повертається обмеження швидкості в 50 км/год:

просп. Шухевича (Ватутіна) (від Північного моста до вул. Оноре де Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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Зміни на дорогах із листопада

В Україні з 1 листопада на дорогах почнуть посилювати заходи безпеки: крім лежачих поліцейських, почнуть обладнувати острівці безпеки, бордюрні розширення, чокери і розділові смуги.

Новими засобами заспокоєння руху шляхи будуть обладнуватися під час ремонту або модернізації, а також під час будівництва та реконструкції.