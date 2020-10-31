Винуватцю смертельної аварії, яка сталася ввечері 30 жовтня на вулиці Хрещатик в Києві, повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що стало причиною загибелі кількох людей.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України.

– За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками, – повідомили у прокуратурі.

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Наразі водія затримали, він перебуває у лікарні під охороною. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Смертельна ДТП на Майдані незалежності у Києві сталася 30 жовтня. Водій Land Rover спочатку в’їхав у натовп, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше чотири авто, після чого зупинився.

В результаті аварії жінки 1941 та 1990 року народження загинули на місці. Ще троє людей (пасажири однієї з автівок, зокрема п’ятимісячна дитина) отримали травми та були госпіталізовані.

Джерело: Київська міська прокуратура

Фото: Київська міська прокуратура