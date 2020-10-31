В останній день жовтня Карпати засипало дрібним снігом, а температура повітря опустилася нижче нуля.

Наразі на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість становить до 60 метрів, вітер східний 4-5 м/с.

Температура повітря опустилася нижче нуля і становить -4°С.

Напередодні, 30 жовтня, Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост також повідомляв про дрібний сніг. Однак температура повітря становила 0°С.

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Сніг в українських горах випадає вже не вперше за цю осінь. Так, 19 жовтня популярний український гірськолижний курорт Драгобрат також засипало снігом. Тоді за ніч випало від 5 до 7 см опадів.

Перший сніг в Карпатх випав ще у вересні. А 14 жовтня в Укргідрометцентрі повідомили, що на високогір’ї випало до 5 см опадів.