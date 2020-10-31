В результаті смертельної аварії на Хрещатику в Києві, яка сталася ввечері 30 жовтня, постраждала сім’я із п’ятимісячним немовлям.

Пасажири автомобіля отримали травми, коли некерований Land Rover виїхав на проїжджу частину і врізався в інші автівки.

Прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець повідомила, що усіх постраждалих госпіталізували, за останньою інформацією їхній стан задовільний.

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Водночас дві жінки 1941 та 1990 року народження, які стояли на тротуарі біля входу в підземний перехід, загинули на місці.

Ввечері 30 жовтня у Києві на вулиці Хрещатик сталася аварія. 66-річний водій Land Rover спочатку в’їхав у натовп, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив кілька авто.

Чоловіку вже повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що стало причиною загибелі кількох людей. Його затримали, він перебуває у лікарні під охороною.