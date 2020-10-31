Міністерство закордонних справ України ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання конституційної кризи. Таке рішення ухвалили за дорученням президента Володимира Зеленського.
Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
– МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами задля подолання негативних наслідків рішення Конституційного суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні, – заявив він.
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Водночас про яку саме взаємодію з міжнародними партнерами йдеться, глава міністерства не пояснив.
Задля врегулювання ситуації, яка склалася після рішення КСУ щодо електронного декларування, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ.
Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.