Міністерство закордонних справ України ініціює взаємодію з міжнародними партнерами для подолання конституційної кризи. Таке рішення ухвалили за дорученням президента Володимира Зеленського.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

– МЗС ініціює взаємодію з міжнародними партнерами задля подолання негативних наслідків рішення Конституційного суду та відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні, – заявив він.

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Водночас про яку саме взаємодію з міжнародними партнерами йдеться, глава міністерства не пояснив.