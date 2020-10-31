16:39 -

Кандидати від партії Слуга народу Андрій Шевченко та Микола Неділько подали позов до Васильківського міжрайонного суду проти визнання результатів деяких дільничних виборчих комісій Васильківської міської ТВК.

Активісти під судом вимагають не допустити скасування результатів виборів. Про це повідомила кандидат на посаду голови Васильківської ОТГ Наталія Баласинович у коментарях журналістам.

Вона впевнена, що партія влади, програвши вибори у Василькові, намагається примусити суддів до незаконного скасування результатів виборів.