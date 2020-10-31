Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
За інформацією ЦВК, у всіх регіонах України районні територіальні виборчі комісії прийняли 682 протоколи, що становить понад 45,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані.
Водночас обласні ТВК прийняли 503 протоколи (понад 36,8 %).
На всіх виборчих дільницях завершився процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК.
Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.
Цей процес продовжується тільки у двох регіонах, у менше ніж 0,2 % дільничних виборчих комісій від загальної кількості утворених: у Вінницькій області – 30 ДВК, а також в Одеській області – 27 ДВК (лише щодо підрахунку голосів виборців з виборів депутатів районної та обласної ради).
У ЦВК повідомили, що вже встановлено результати з виборів депутатів 64 місцевих рад (8 – міських, 15 – селищних, 41 – сільської) у 23 регіонах.
Крім того, визнано обраними 84 голови (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських рад) також у 23 областях.
Місцева ТВК оголосила результати виборів у Тернополі. У міськраду Тернополя проходять шість партій.
А чинний міський голова міста перемагає з розгромним результатом в першому турі:
- Сергій Надал – 74,59%;
- Іван Сороколіт – 5,9%;
- Леонід Бицюра – 4,9%.
Кандидати від партії Слуга народу Андрій Шевченко та Микола Неділько подали позов до Васильківського міжрайонного суду проти визнання результатів деяких дільничних виборчих комісій Васильківської міської ТВК.
Активісти під судом вимагають не допустити скасування результатів виборів. Про це повідомила кандидат на посаду голови Васильківської ОТГ Наталія Баласинович у коментарях журналістам.
Вона впевнена, що партія влади, програвши вибори у Василькові, намагається примусити суддів до незаконного скасування результатів виборів.
Глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що дата оголошення результатів є гнучкою, оскільки територіальні виборчі комісії мають 12 днів на їх встановлення та підписання фінальних протоколів.
– Максимум на один день територіальна комісія може продовжити цей термін. Тому це станеться до 7 листопада, – сказала вона.
Глава ОПОРИ підкреслила, що другий тур виборів у громадах від 75 тисяч виборців пройде в залежності від того, коли ТВК встановить результати першого туру голосування.
В Івано-Франківській міській територіальній виборчій комісії вже опрацювали приблизно 70 протоколів із 125. Деякі відправили на уточнення. Голоси з двох дільниць перерахують.
У Херсонській області на деяких дільницях перераховують голоси через скарги кандидатів та невідповідне вимогам законодавства оформлення протоколів.
У протоколах, які надала ТВК, є виправлення, а деякі зазначені числа неможливо розрізнити.
Кандидат на посаду міського голови Нікополя від Слуги Народу Руслан Олійник виходить у другий тур виборів. У першому його підтримали 18,47% виборців.
Кандидат від партії Слуга Народу на посаду мера Ужгорода Віктор Щадей проходить у другий тур із 19,1% голосів.
Найбільше голосів – 30,1% – на виборах до Харківської облради набирає Блок Кернеса – Успішний Харків.
Далі йдуть Опозиційна платформа – За життя – 24,1%, Блок Світличної Разом! – 16,5%, Слуга народу – 15,0%.