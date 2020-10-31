Законопроект Зеленського щодо КСУ відповідає цінностям Конституції – Веніславський

Внесений на розгляд Верховної Ради президентський законопроект, у якому пропонується звільнити всіх суддів Конституційного суду, повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією.

Про це повідомив представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

– В екстраординарних умовах, у яких опинилася держава в результаті ухвалення КСУ рішення № 13-р, рішення президента України запропонувати Верховній Раді вирішити кризову ситуацію політико-правовими засобами є абсолютно обґрунтованим і повністю відповідає цінностям, закріпленим Конституцією України.

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Федір Веніславський додав, що виконання рішення Конституційного Суду від 27 жовтня призведе до того, що будь-які наступні зміни до антикорупційного законодавства будуть визнані нинішнім складом суду неконституційними.

На його думку, якщо парламент ухвалить президентський закон, то відновить суспільну довіру до конституційного судочинства та вирішить кризову ситуацію, до якої призвели дії Конституційного Суду.

Законопроект Зеленського щодо КСУ

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду і почати процес відбору нових суддів.

Це сталося після того, як 27 жовтня Конституційний Суд скасував частину норм антикорупційного законодавства, зокрема статтю про відповідальність за недостовірне декларування майна.