Карантин в Україні та світі продовжується. Станом на 1 листопада 2020 на планеті виявлено 46,3 млн випадків коронавірусу.

Вилікуватися вдалося 33,4 млн осіб. Загалом пандемія забрала життя понад 1,2 млн хворих. Лідери за кількістю інфікувань Covid-19 – США, Індія та Бразилія.

0 випадків у Австралії

1 листопада в Австралії не виявили жодного випадку коронавірусу. Востаннє такі показники фіксували понад п’ять місяців тому. Незабаром у країні послаблять карантинні заходи.

Тестування у Словаччині

У Словаччині за один день 50% жителів країни протестували на коронавірус, аби зупинити другу хвилю епідемії.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Наг зазначив, що з 2,58 млн словаків, які пройшли тестування, 25 850 (близько 1%) отримали позитивні результати й тепер мають відправитися на самоізоляцію.

Локдаун в Британії

З 5 листопада до 2 грудня у Великій Британії оголошено загальнонаціональний карантин. На цей період у країні закриються паби, ресторани і другорядні підприємства, зокрема перукарні і тренажерні зали.

Школи, університети та дитячі майданчики залишаться відкритими. Громадянам не рекомендують покидати свої домівки.

Коронавірус в Україні

За час пандемії в Україні виявлено 395 440 хворих на коронавірус, за останню добу хворобу діагностували ще у 7 959 українців. Загалом зафіксовано 7 306 смертей внаслідок ускладнень від Covid-19, за останню добу померло 110 осіб.

Водночас 161 441 громадян України вилікувались, за останню добу одужало 2 513 пацієнтів.

За тиждень лікарні поповнилися понад 3,5 тис. пацієнтів. Загальна кількість госпіталізованих – 26 593 особи. За словами МОЗ, якщо динаміка зростатиме, медики просто не зможуть надати всім допомогу.

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Рекомендації МОЗ

Під час брифінгу 1 листопада міністр охорони здоров’я України Максим Степанов порадив компаніям перевести працівників на дистанційний тип роботи.

Крім того, Міністерство охорони рекомендує змінювати графіки роботи, щоб люди не перетиналися у громадському транспорті у години пік.