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Факти / Україна

7 959 випадків Covid-19 – в Україні зменшилася кількість хворих

Станом на 1 листопада 2020 року в Україні підтвердили 395 440 випадків коронавірусу, за добу – 7 959 нових.

За час пандемії вірус забрав життя 7 306 українців, за день- 110 людей.

Одужати вдалося 161 441 громадянину країни, за вчора – 2 513 особам.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Загалом в країні провели понад 3,2 млн тестування методом ПЛР.

Найгірша ситуація у Харківській, Одеській та Чернівецькій областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 10 575 (+233);
  • Волинська область – 13 784 (+230);
  • Дніпропетровська область – 15 266 (+195);
  • Донецька область – 10 937 (+545);
  • Житомирська область – 14 965 (+708);
  • Закарпатська область – 14 695 (+225);
  • Запорізька область – 10 112 (+203);
  • Івано-Франківська область – 20 793 (+401);
  • Кіровоградська область – 2 610 (+96);
  • Київська область – 16 816 (+352);
  • Львівська область – 30 236 (+408);
  • Луганська область – 3 714 (+78);
  • Миколаївська область – 8 144 (+362);
  • Одеська область – 24 994 (+371);
  • Полтавська область – 9 739 (+176);
  • Рівненська область – 19 373 (+215);
  • Сумська область – 11 924 (+174);
  • Тернопільська область – 20 808 (+139);
  • Харківська область – 37 180 (+883);
  • Херсонська область – 4 153 (+193);
  • Хмельницька область – 16 148 (+424);
  • Чернівецька область – 22 067 (+409);
  • Черкаська область – 9 305 (+148);
  • Чернігівська область – 8 865 (+102).

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні станом на 31 жовтня, хворобу підтвердили у 387 481 українця.

За добу – 8 752 нових випадки.

Вірус забрав життя 7 196 людей, одужало 158 928 пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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