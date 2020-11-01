Станом на 1 листопада 2020 року в Україні підтвердили 395 440 випадків коронавірусу, за добу – 7 959 нових.

За час пандемії вірус забрав життя 7 306 українців, за день- 110 людей.

Одужати вдалося 161 441 громадянину країни, за вчора – 2 513 особам.

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Загалом в країні провели понад 3,2 млн тестування методом ПЛР.

Найгірша ситуація у Харківській, Одеській та Чернівецькій областях.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 10 575 (+233);

Волинська область – 13 784 (+230);

Дніпропетровська область – 15 266 (+195);

Донецька область – 10 937 (+545);

Житомирська область – 14 965 (+708);

Закарпатська область – 14 695 (+225);

Запорізька область – 10 112 (+203);

Івано-Франківська область – 20 793 (+401);

Кіровоградська область – 2 610 (+96);

Київська область – 16 816 (+352);

Львівська область – 30 236 (+408);

Луганська область – 3 714 (+78);

Миколаївська область – 8 144 (+362);

Одеська область – 24 994 (+371);

Полтавська область – 9 739 (+176);

Рівненська область – 19 373 (+215);

Сумська область – 11 924 (+174);

Тернопільська область – 20 808 (+139);

Харківська область – 37 180 (+883);

Херсонська область – 4 153 (+193);

Хмельницька область – 16 148 (+424);

Чернівецька область – 22 067 (+409);

Черкаська область – 9 305 (+148);

Чернігівська область – 8 865 (+102).

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні станом на 31 жовтня, хворобу підтвердили у 387 481 українця.

За добу – 8 752 нових випадки.

Вірус забрав життя 7 196 людей, одужало 158 928 пацієнтів.