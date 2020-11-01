Станом на 1 листопада 2020 року в Україні підтвердили 395 440 випадків коронавірусу, за добу – 7 959 нових.
За час пандемії вірус забрав життя 7 306 українців, за день- 110 людей.
Одужати вдалося 161 441 громадянину країни, за вчора – 2 513 особам.
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Загалом в країні провели понад 3,2 млн тестування методом ПЛР.
Найгірша ситуація у Харківській, Одеській та Чернівецькій областях.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 10 575 (+233);
- Волинська область – 13 784 (+230);
- Дніпропетровська область – 15 266 (+195);
- Донецька область – 10 937 (+545);
- Житомирська область – 14 965 (+708);
- Закарпатська область – 14 695 (+225);
- Запорізька область – 10 112 (+203);
- Івано-Франківська область – 20 793 (+401);
- Кіровоградська область – 2 610 (+96);
- Київська область – 16 816 (+352);
- Львівська область – 30 236 (+408);
- Луганська область – 3 714 (+78);
- Миколаївська область – 8 144 (+362);
- Одеська область – 24 994 (+371);
- Полтавська область – 9 739 (+176);
- Рівненська область – 19 373 (+215);
- Сумська область – 11 924 (+174);
- Тернопільська область – 20 808 (+139);
- Харківська область – 37 180 (+883);
- Херсонська область – 4 153 (+193);
- Хмельницька область – 16 148 (+424);
- Чернівецька область – 22 067 (+409);
- Черкаська область – 9 305 (+148);
- Чернігівська область – 8 865 (+102).
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні станом на 31 жовтня, хворобу підтвердили у 387 481 українця.
За добу – 8 752 нових випадки.
Вірус забрав життя 7 196 людей, одужало 158 928 пацієнтів.