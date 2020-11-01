Чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя – Зеленський про КСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Конституційний суд вирішив протиставити себе державі та суспільству.

– Це вже зовсім не про чесну політичну конкуренцію. І зовсім не про Конституцію, верховенство права, законність. І точно не про справедливе майбутнє. Швидше, це про традиційну нашу брудну політику, коли своїм усе, а суспільству – злидні. Це про змову старих еліт, які взагалі не хочуть нормальної держави тут. Це про те, як не можна робити в сучасному світі, – зазначив президент.

Він додав, що зараз на одній шальці терезів – знищення всього того, заради чого боролися на всіх Майданах, а на іншій – повноцінна свобода.

– Судді довго сиділи в засідці. Поки НАБУ вже від нашої влади не отримало право на повноцінну оперативно-розшукову роботу. Поки не запрацював Вищий антикорупційний завдяки зміні влади у 2019 році. І ось тут їм усім стало страшно. Дуже. І раптом Суд у прискореному форматі починає розглядати та скасовувати фундаментальні закони.

Володимир Зеленський назвав демаршем рішення Конституційного суду.

– Це публічний прояв змови частини старих еліт і олігархів проти президента і країни. Як там кажуть – на Хелловін всі чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя. Так співпало. Прізвища чортів ви прекрасно знаєте.

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Законопроект Зеленського

Вранці 30 жовтня почалися протести під будівлею Конституційного суду України. Активісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Найбільший резонанс викликала стаття про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.

Заради врегулювання ситуації, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ.