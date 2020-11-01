Футбольний матч Ліги чемпіонів Шахтар – Боруссія Менхенгладбах відбудеться без глядачів.
Міністерство охорони здоров’я ухвалило рішення про заборону проводити гру з відвідувачами. Причина – негативна динаміка поширення коронавірусної хвороби в країні.
Поєдинок проти німецьких суперників у рамках третього туру групового етапу заплановано на 3 листопада. Гра розпочнеться о 19.55. Локація – Національний спортивний комплекс Олімпійський.
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– Квитки більше не продаються. Кошти за придбані білети повернуться на банківські карти. На це необхідно чекати 3-14 днів, – повідомили на сайті гірників.
Футбольний матч Шахтар – Інтер
27 жовтня пройшла зустріч донецького Шахтара та міланського Інтера у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у столиці України на стадіоні НСК Олімпійський.
Гра закінчилася нічиєю (0:0), хоча гості мали явну перевагу над гірниками. Читайте детальніше про футбольний матч Шахтар – Інтер на Фактах ICTV.
Фото: ФК Шахтар