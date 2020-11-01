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Факти / Надзвичайні події

Лежав на підлозі – у ресторані Харкова вбили чоловіка

У Харкові в одному з розважальних закладів вбили людину. 1 листопада близько 5:50 поліція виявила тіло чоловіка на другому поверсі ресторану, що розташований на вулиці Ярослава Мудрого.

Поруч з вбитим лежала зброя та набої. На підлозі виявили сліди крові.

Правоохоронці встановили, що смерть відбулася в результаті насильства. Вбитим виявився місцевий мешканець 37 років.

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Інші подробиці смерті поки невідомі. Поліція опитує можливих свідків та проводить огляд місця трагедії.

  • вбивство у ресторані Харкова
  • вбивство у ресторані Харкова
  • вбивство у ресторані Харкова
  • вбивство у ресторані Харкова
  • вбивство у ресторані Харкова
  • вбивство у ресторані Харкова
  • вбивство у ресторані Харкова
  • вбивство у ресторані Харкова
Лежав на підлозі – у ресторані Харкова вбили чоловіка / 4 фотографии

Вбивство повара ресторану у Києві

У Києві відвідувач закладу порізав ножем повара – він помер, не дочекавшись прибуття лікарів. Вбивцею виявився громадянин Казахстану, який після інциденту одразу намагався втекти зі своїми друзями.

Поліція затримала злочинця – йому загрожує ув’язнення.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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