В Україні за тиждень кількість госпіталізованих пацієнтів з Covid-19 зросла майже на 3,5 тис., через це у МОЗ попереджають про загрозу застосування алгоритму сортування та вибору пацієнтів.

Про це під час брифінгу 1 листопада повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Загальна кількість госпіталізованих пацієнтів в Україні складає 26 593 особи. Ще 25 жовтня в лікарнях перебувало 23 266 пацієнтів, – зазначив Максим Степанов.

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За словами Степанова, межа української медичної системи – 52 тис. ліжок. Якщо кількість пацієнтів буде більшою, спеціалісти просто не зможуть надати допомогу всім.

– З такою динамікою ця кількість ліжок дуже швидко заповниться, а потім нам доведеться застосовувати алгоритми щодо сортування та вибору пацієнтів, яких ми братимемо на лікування, а яких – ні. Це можливості нашої медичної системи. Вони є в кожній країні, – додав Максим Степанов.

Поради із запровадження дистанційки

Під час брифінгу 1 листопада Максим Степанов нагадав роботодавцям про необхідність перевести за можливості максимальну кількість працівників на дистанційку.

Такий формат роботи допоможе зменшити контакти між людьми.

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