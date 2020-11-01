Малюська пояснив, чому на окупованих територіях фальсифікують смерті

На окупованих територіях України фіксують значну кількість фальсифікацій про смерть і народження. У Мін’юсті визнають, що багато даних є неправдивими, але прибрати їх заважає бюрократизм.

Міністр юстиції України Денис Малюська наголосив, що українська сторона не може перевірити реальні масштаби таких махінацій. Дані про народження та смерть підроблюють для того, щоб отримувати допомогу чи, наприклад, неправомірно переоформлювати нерухомість.

– У нас зараз навіть є бюрократична проблема. Ми розуміємо, які дані є неправдивими. Але для того, щоб їх прибрати з реєстру, потрібне рішення суду. Для рішення суду потрібно подати позови. Для подання позовів потрібно сплатити мито. При чому мова йде про кілька мільйонів. А в нас таких грошей у бюджеті зараз поки що не заплановано, ㅡ сказав Малюська.

Міністр висловив сподівання, що з часом такий бюрократичний аспект виправиться та визнав, що в Україні вже є труднощі з належною реєстрацією жителів окупованих регіонів.

Паспорти РФ

1 травня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який надає можливість жителям Донбасу отримання громадянства Росії у спрощеному порядку.

Дія указу розповсюджується на осіб, які були зареєстровані на будь-якій частині Донеччини та Луганщини станом на квітень 2014 року.