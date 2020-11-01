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Факти / Україна / Суспільство

Охороняв бюлетені: в Мукачеві поліцейський вистрілив у себе

У Мукачеві 29-річний правоохоронець, який охороняв бюлетені в територіальній виборчій комісії, вистрілив у себе. Вогнепальне поранення виявилося не смертельним, тому чоловік вижив.

Інцидент стався вранці 1 листопада під час чергування на ТВК. Пораненого співробітника поліції госпіталізували, де його прооперували.

– За вказаним фактом в поліції розпочали службову перевірку, під час якої будуть встановлені всі причини та обставини події, – додали в поліції.

Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)

Конфлікт між Угорщиною та Україною

26 жовтня Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини, оскільки в день місцевих виборів, 25 жовтня, офіційні представники країни відкрити агітували за політичну силу угорського походження.

Через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів Україна заборонила в’їзд двом угорським високопосадовцям.

Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав таку заборону “жалюгідною”.

Джерело: Нацполіція

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