Охороняв бюлетені: в Мукачеві поліцейський вистрілив у себе

У Мукачеві 29-річний правоохоронець, який охороняв бюлетені в територіальній виборчій комісії, вистрілив у себе. Вогнепальне поранення виявилося не смертельним, тому чоловік вижив.
Інцидент стався вранці 1 листопада під час чергування на ТВК. Пораненого співробітника поліції госпіталізували, де його прооперували.
– За вказаним фактом в поліції розпочали службову перевірку, під час якої будуть встановлені всі причини та обставини події, – додали в поліції.
Читайте: Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Конфлікт між Угорщиною та Україною
26 жовтня Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини, оскільки в день місцевих виборів, 25 жовтня, офіційні представники країни відкрити агітували за політичну силу угорського походження.
Через агітацію в Закарпатській області під час місцевих виборів Україна заборонила в’їзд двом угорським високопосадовцям.
Однак міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав таку заборону “жалюгідною”.