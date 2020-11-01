Україну атакували! Зеленський написав колонку для Financial Times

Володимир Зеленський звинуватив у рішенні Конституційного суду про скасування низки антикорупційних норм російську агентуру та українських олігархів, які опираються інтеграції України до ЄС і НАТО.

Про це президент написав у колонці для видання Financial Times.

– Україну атакували. Не лише на її кордонах, але й також у серці її демократичних інституцій, — написав президент, запевняючи міжнародних партнерів України у відновленні антикорупційних норм, які скасували судді.

За словами Зеленського, рішення Конституційного суду є частиною зусиль, направлених на підрив верховенства права, боротьби з корупцією, а також призупинення євроатлантичної інтеграції.

– Лідери цієї кампанії добре відомі: це коаліція російських агентів і деяких добре відомих олігархів, які вбачають загрозу в діяльності антикорупційних органів. Вони протистоять інтеграції в ЄС і НАТО, співпрацю України з МВФ і суспільству, заснованому на правилах, яке збагатить 99%, а не лише 1%, — пише президент.

Читайте: Чорти з політичного пекла відкривають свої справжні обличчя – Зеленський про КСУ

Зеленський наголосив, що не дозволить темним силам здійснити контрреволюцію, посилаючись на свої останні розпорядження — зокрема про анулювання постанови Конституційного суду та переобрання його складу.

– У ці складні часи я закликаю українські прореформістські політичні сили та громадянське суспільство об’єднатися та співпрацювати у цій боротьбі за душу й майбутнє нашої нації,— підсумовує президент.

Законопроект Зеленського

Вранці 30 жовтня почалися протести під будівлею Конституційного суду України. Активісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Найбільший резонанс викликала стаття про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.

Заради врегулювання ситуації, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ.

Джерело: Financial Times