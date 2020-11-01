УЗ припиняє продаж квитків на станціях, які потрапили у червону зону карантину

Укрзалізниця повідомила про припинення з 2 листопада продажу квитків із низки залізничних станцій, які відповідно до останнього рішення Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій опинилися в червоній зоні.

Зміни відбудуться на таких станціях: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.

Станція Ужгород:

№ 17/18 Харків — Ужгород;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 107/108 Одеса — Ужгород;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

№ 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).

Станція Пологи:

№ 10/9 Маріуполь — Київ;

№ 84/83 Маріуполь — Київ;

№ 116/115 Київ — Бердянськ.

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Станція Сарата, Кулевча:

№ 145/146 Київ — Ізмаїл.

Станція Славута-1:

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ.

Станція Шепетівка:

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 91/92 Львів — Київ;

№ 217/218 Київ — Рахів.

Карантинне зонування

В Україні оновили зони карантину. Нове зонування розпочне діяти з 2 листопада і буде дійсним 14 днів.

Рішення ухвалили на засіданні Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення коронавірусу 30 жовтня.

Згідно з новою інформацією, Київ залишається у помаранчевій зоні.