УЗ припиняє продаж квитків на станціях, які потрапили у червону зону карантину

Укрзалізниця повідомила про припинення з 2 листопада продажу квитків із низки залізничних станцій, які відповідно до останнього рішення Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій опинилися в червоній зоні.
Зміни відбудуться на таких станціях: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка.
Станція Ужгород:
- № 17/18 Харків — Ужгород;
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 107/108 Одеса — Ужгород;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).
Станція Пологи:
- № 10/9 Маріуполь — Київ;
- № 84/83 Маріуполь — Київ;
- № 116/115 Київ — Бердянськ.
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Станція Сарата, Кулевча:
- № 145/146 Київ — Ізмаїл.
Станція Славута-1:
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ.
Станція Шепетівка:
- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель — Київ;
- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;
- № 91/92 Львів — Київ;
- № 217/218 Київ — Рахів.
Карантинне зонування
В Україні оновили зони карантину. Нове зонування розпочне діяти з 2 листопада і буде дійсним 14 днів.
Рішення ухвалили на засіданні Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення коронавірусу 30 жовтня.
Згідно з новою інформацією, Київ залишається у помаранчевій зоні.