Як проходить підрахунок бюлетенів у ЦВК на місцевих виборах 2020 (ОНЛАЙН)
Місцеві вибори в Україні офіційно завершились. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Після закриття дільниць починається підрахунок голосів.
У Центрвиборчкомі України вважають, що підрахунок голосів виборців на місцевих виборах 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 6 листопада включно.
Проте можливий другий тур – якщо у містах, де проживає більше 75 тис. виборців, жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.
Факти ICTV слідкують, як проходить підрахунок голосів в режимі онлайн.
19-річний син нардепів від Опозиційної платформи — За життя Наталії Королевської та Юрія Солода — Ростислав Солод проходить депутатом до Краматорської міської ради від цієї політсили.
У Львові 22 листопада відбудеться другий тур виборів мера. До нього пройшли чинний місьголова Андрій Садовий (ВО Самопоміч) та екс-голова Львівської ОДА Олег Синютка (Європейська солідарність).
За інформацією ЦВК, в Україні вже визнано обраними 108 міських, селищних і сільських голів.
Крім того, ЦВК визнала 23 міських голови, 23 селищних голови і 62 сільських голови, що перемогли на виборах.
У Києві чотири з 10 районних виборчих комісій здали у міську територіальну виборчу комісію протоколи з результатами голосування на місцевих виборах.
Вже отримали протоколи від Печерської, Подільської, Деснянської (обидва округи) та Дніпровської територіальних виборчих комісій. Сьогодні очікують на протоколи Голосіївської та Солом’янської ТВК.
За інформацією ЦВК, у всіх регіонах України районні територіальні виборчі комісії прийняли 682 протоколи, що становить понад 45,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані.
Водночас обласні ТВК прийняли 503 протоколи (понад 36,8 %).
На всіх виборчих дільницях завершився процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК.
Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.
Цей процес продовжується тільки у двох регіонах, у менше ніж 0,2 % дільничних виборчих комісій від загальної кількості утворених: у Вінницькій області – 30 ДВК, а також в Одеській області – 27 ДВК (лише щодо підрахунку голосів виборців з виборів депутатів районної та обласної ради).
У ЦВК повідомили, що вже встановлено результати з виборів депутатів 64 місцевих рад (8 – міських, 15 – селищних, 41 – сільської) у 23 регіонах.
Крім того, визнано обраними 84 голови (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських рад) також у 23 областях.
Місцева ТВК оголосила результати виборів у Тернополі. У міськраду Тернополя проходять шість партій.
А чинний міський голова міста перемагає з розгромним результатом в першому турі:
- Сергій Надал – 74,59%;
- Іван Сороколіт – 5,9%;
- Леонід Бицюра – 4,9%.
Кандидати від партії Слуга народу Андрій Шевченко та Микола Неділько подали позов до Васильківського міжрайонного суду проти визнання результатів деяких дільничних виборчих комісій Васильківської міської ТВК.
Активісти під судом вимагають не допустити скасування результатів виборів. Про це повідомила кандидат на посаду голови Васильківської ОТГ Наталія Баласинович у коментарях журналістам.
Вона впевнена, що партія влади, програвши вибори у Василькові, намагається примусити суддів до незаконного скасування результатів виборів.
Глава громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що дата оголошення результатів є гнучкою, оскільки територіальні виборчі комісії мають 12 днів на їх встановлення та підписання фінальних протоколів.
– Максимум на один день територіальна комісія може продовжити цей термін. Тому це станеться до 7 листопада, – сказала вона.
Глава ОПОРИ підкреслила, що другий тур виборів у громадах від 75 тисяч виборців пройде в залежності від того, коли ТВК встановить результати першого туру голосування.